Facebook закрыл группы, в которых призывали идти на протесты в США с оружием

Социальная сеть Facebook закрыла несколько крайне радикальных групп, участники которых призывали нести оружие на акции протеста в США. Также компания рассматривает меры в отношении самих участников таких групп.

Об этом сообщает CNN.



Сообщается, что участники групп обсуждали вопросы о доставке оружия на акции протеста, охватившие США из-за гибели Джорджа Флойда после его задержания полицией города Миннеаполис.

Поначалу в Facebook наблюдали, как люди, связанные с группой American Guard, обсуждали такие действия. Также разговоры об оружии велись в группе «Солдаты Одина США» — экстремистской группе против иммигрантов и беженцев.

В Facebook сообщили, что также отключили аккаунты, связанные с крайне правой группой Proud Boys. Компания заявила, что ускорила процесс, когда заметила увеличение интенсивности обсуждения и нарастание призывов к насилию.

Сотрудники Facebook сообщили, что компания также примет меры в отношении людей, использующих платформу для организации насилия.

Добавим, полиция Северной Каролины сообщила, что в ночь на 3 июня во время протестов использовала «химические вещества» и арестовала протестующего с винтовкой AR. Также у арестованного обнаружили два магазина к винтовке и 30 патронов.

Отметим, что ранее в Лас-Вегасе (штат Невада) во время массовых беспорядков расстреляли двух офицеров полиции.