Дэвид Линч хочет вновь приехать в Украину

Знаменитый режиссер заявил, что ему очень нравятся жители Украины и сама страна. Он назвал украинок «красивыми» и собирается снова посетить нашу страну. Тем более у него есть серьезный повод.

Американский кинорежиссер, сценарист и актер Дэвид Линч восхитился украинцами и заявил, что хочет вновь побывать в нашей стране. Видеобращение знаменитости появилось в Facebook на странице Ukraine NOW.

«Я уже дважды посещал Украину и убедился, что украинцы замечательные. Они умные, сильные, они хорошие теоретики и практики, любят работать и доводить дела до конца, а еще они разбираются в развлечениях. Я хотел бы когда-нибудь снова посетить Украину», — отметил на видео 74-летний Линч.

Он добавил, что все, с кем он общался во время поездок по Украине, ему очень понравились.

«А также я убедился, что женщины в Украине действительно красивые. Желаю украинцам всего самого-самого лучшего», — подытожил знаменитый режиссер.

Как отмечает Ukraine NOW, повод для приезда звезды весомый – «в Украине заработал David Lynch Foundation, деятельность которого направлена на распространении техники трансцендентальной медитации».

Напомним, что Линч показал короткометражку «для ночных кошмаров». Фанаты режиссера положительно оценили его работу отметив, что им «ничего не понятно, но интересно».