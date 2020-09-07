Анджелина Джоли в ярости, что Брэд Питт отправился в их замок с новой возлюбленной

По словам инсайдеров, Анджелина Джоли «пришла в ярость» после того, как ее бывший муж, 56-летний Брэд Питт, привез свою новую возлюбленную, 27-летнюю модель Николь Потуральски, во французское поместье, где актеры поженились в 2014 году. Шато Мираваль — это виноградник стоимостью 50 миллионов фунтов, совладельцами которого являются экс-супруги.

Брэд Питт/Николь Потуральски Энджи в ярости и совершенно ошеломлена тем, что Брэд мог так низко опуститься. Она очень надеялась, что им удастся уладить проблемы после ужасных летних разборок, но теперь это совершенно не обсуждается. Ее возмущает то, что он так публично ездит по Европе с новой девушкой, вместо того, чтобы держать личную жизнь в тайне от общественности,

— сообщил источник The Sunday Mirror.

Николь ПотуральскиСудя по всему, сам Питт не очень переживает, что мать его детей думает о его новом романе. Он прекрасно понимал, какую реакцию его отношения с моделью вызовут у бывшей супруги. По словам анонима, Питт был готов к гневу и негодованию со стороны Джоли.

Он расстроен, потому что она много лет выступала против него в суде. Таким образом она превратила его жизнь в настоящий ад. Она пыталась держать его подальше от его детей, и развод не прошел гладко,

— сказал друг актера.

В результате Брэд долгое время не контактировал со своими детьми: 19-летним Мэддоксом, 16-летним Паксом, 15-летней Захарой, 14-летней Шайло и 12-летними близнецами Ноксом и Вивьен. Сегодня пара все еще вовлечена в тяжелую битву за опеку.

Между тем они оба потеряли миллионы из-за своих споров. Если бы Анджелина сохранила дружеские отношения с Брэдом, все могло бы сложиться иначе. Но почему он должен переживать о том, что она думает сейчас?

— продолжил источник.

По словам того же инсайдера, поездка Брэда во французский замок не была преднамеренной попыткой навредить Анджелине.

Он должен был быть там, чтобы продвигать свое новое вино. В конце концов, он тоже владелец этих виноградников. Он посетил там мероприятие. А поскольку его отношения с Николь сейчас очень хорошие, он взял ее с собой, чтобы не было скучно,

— подытожил инсайдер.

В последние недели в СМИ только и обсуждают отношения Брэда и Николь, которая, по слухам, все еще состоит в браке с 68-летним ресторатором Роландом Мэри. Инсайдер сказал, что Роланд «очень философски настроен» и «не интересуется негативной информацией и не ревнует«.

Они все еще женаты, но это можно назвать свободными отношениями,

— сообщил источник Daily Mail.

Брэд и Николь знакомы как минимум год. Они впервые встретились на вечеринке после премьеры его фильма «Однажды в… Голливуде» в августе 2019-го в Берлине, где тогда жила модель.