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Актер «Звездных войн» обвинил Disney в расизме — его передвинули на второй план

Актер `Звездных войн` обвинил Disney в расизме

Актер Джон Бойега, который более известен всем по роли Финна в последней трилогии «Звездных войн», раскритиковал студию Disney, обвинив её в расизме.

Бойега оказался возмущен тем, что его персонажа передвинули на второй план. По мнению актера, такой жест является проявлением расовой дискриминации со стороны студии.

«Когда вы участвуете в подобных проектах, вам необязательно все будет нравиться», — сказал актер.

«Я сказал студии, что вводить чернокожих персонажей, продвигать их как наиболее важных во франшизе, а после уводить на второй план — это нехорошо», — заявил Бойега.

Кроме того, возмущенный актер заявил, что студия оказалась просто «не готова к нему». Представители Disney хотели, чтобы все актеры, принявшие участие в съемках, называли свою работу отличным опытом, на что Бойега ответил: «Нет, нет и нет. Я соглашусь на эту сделку, когда это действительно будет отличный опыт. Мне дали прекрасную ​​возможность, но я попал в индустрию, которая оказалась совершенно не готова ко мне», — заключил артист.

https://mignews.com/news/movie/world/020920_195843_69636.html

7 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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