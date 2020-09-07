Актер «Звездных войн» обвинил Disney в расизме — его передвинули на второй план

Актер Джон Бойега, который более известен всем по роли Финна в последней трилогии «Звездных войн», раскритиковал студию Disney, обвинив её в расизме.

Бойега оказался возмущен тем, что его персонажа передвинули на второй план. По мнению актера, такой жест является проявлением расовой дискриминации со стороны студии.

«Когда вы участвуете в подобных проектах, вам необязательно все будет нравиться», — сказал актер.

«Я сказал студии, что вводить чернокожих персонажей, продвигать их как наиболее важных во франшизе, а после уводить на второй план — это нехорошо», — заявил Бойега.