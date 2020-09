В России девушку оштрафовали на 4 тысячи рублей за фото в носках с изображением конопли Мужчина попытался убить муху и взорвал дом » 7 приключенческих фильмов со стильными персонажами Ничто так лучше не отвлекает от будничных проблем и негатива, как классный приключенческий фильм с захватывающим сюжетом, яркими персонажами и их стильными костюмами. Итак, предлагаем тебе посмотреть этим вечером следующие 7 фильмов. Редакция подобрала для тебя список интересных и реально стильных кинолент, которые непременно сделают твой выходной приятным. Возглавляет наш список картина 2015 года «Агенты А.Н.К.Л.» («The Man from U.N.C.L.E.») режиссера Гая Ричи. Не влюбиться в этот фильм просто невозможно, ведь события разворачиваются в стильных 60-х, а главные роли исполняют Генри Кавилл, Арми Хаммер и Алисия Викандер. Эта история о шпионах, которые выполняют общую задачу, но часто поддаюттся эмоциям. Следом идет шпионский триллер 2017 года «Взрывная блондинка» («Atomic Blonde»), где в главной роли очаровательная Шарлиз Терон. Главная цель героини — разоблачить двойного агента и узнать, на чьей стороне справедливость. Замыкает тройку криминальная комедия 2019 года «Джентельмены» («The Gentlemen») с интересными персонажами, к стилю которых обязательно надо присмотреться. Да сюжет однозначно стоит твоего внимания. Интересные приключенческие фильмы на вечер выходного дня: «Агенты А.Н.К.Л.» («The Man from U.N.C.L.E.»);

«Взрывная блондинка» («Atomic Blonde»);

«Джентельмены» («The Gentlemen»);

«Лига выдающихся джентльменов» («The League of Extraordinary Gentlemen»);

«007: Координаты «Скайфолл» («Skyfall»);

«Баллада Бастера Скраггса» («The Ballad of Buster Scruggs»);

«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» («Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of one Harley Quinn»).

загрузка...