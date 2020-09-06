Жерар Депардье принял православие в Париже, но хочет стать евреем

Обладатель квартиры в Саранске и российского гражданства — францзуский актер Жерар Депардье — снова решил сменить вероисповедание.

По данным РИА Новости, Депардье принял православие 4 сентября в Святом соборе Александра-Невского в 8-м округе французской столицы Парижа.

Актер крестился в один день с дочерью своих знакомых, для которой стал крестным отцом.

Таинство проводилось в окружении самых близких людей артиста, в соборе собрались около 30 человек.

Этот случай стал для Депардье не первым отречением от католицизма. Ранее он признавался, что принял ислам из-за любви к творчеству египетской певицы Умм Кульсум. Во время церемонии крещения он заявил, что подумывает о переходе в иудаизм, пишут местые СМИ.