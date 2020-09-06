Ученые назвали самый несчастливый возраст

Эксперты из США вычислили, в каком возрасте люди наиболее несчастны. В среднем такой период наступает около 45 лет и обуславливается гормонами и биохимией тела, а никак не «сложными жизненными ситуациями».

Возраст максимального счастья — 18-20 лет, затем начинается спад. Самым несчастным человек чувствует себя: в России, Мексике и Китае — после 43 лет, в развитых государствах — после 47, в развивающихся — после 48.

После 60 лет ситуация меняется в лучшую сторону, и к 70 годам люди, как и в молодости, ощущают большое счастье.

Специалисты Дартмутского колледжа и Нацбюро экономических исследований учли в своей работе данные, предоставленные им жителями 132 стран.