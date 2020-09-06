Трамп считал Путина «самым богатым в мире» и восхищался его способностью «захватить» Россию — адвокат президента

Американского лидера Дональда Трампа приводит в восхищение способность президента Владимира Путина править Россией. Об этом в своей книге рассказывает экс-адвокат главы Белого дома США Майкл Коэн, пишет The Washington Post.

Симпатии Трампа находятся на стороне Путина, потому что, по словам Коэна, тот сумел «захватить всю страну и управлять ею так, будто это его личная компания» — подобно Trump Organization, которой владеет президент США.

Юрист, который «пострадал», защищая Трампа и был приговорен к тюремному сроку за банковские махинации, также назвал еще одну причину, по которой президент якобы симпатизирует российскому лидеру. Указывая на любовь 45-го президента США к деньгам (Трамп является миллиардером), Коэн пишет: «Он ошибочно считал Путина самым богатым человеком в мире», и заявляет, что многие критики Трампа напрасно не принимают в расчет этот «банальный» довод.

В целом Коэн резко негативно отзывается о Трампе в своих мемуарах. Он называет главу Соединенных Штатов «мошенником, обманщиком, хулиганом, расистом и насильником». Бывший адвокат президента полагает, что тот делал «явные и тайные попытки вынудить РФ вмешаться в выборы» четырехлетней давности и помочь ему победить.