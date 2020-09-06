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Трамп обвинил вдову Джобса в растрате наследства мужа

Президент США Дональд Трамп обвинил вдову основателя Apple Стива Джобса Лоренн Джобс в растрате унаследованных от супруга средств на издание журнала The Atlantic, публикующего, по мнению главы государства, недостоверные сведения — «фейк-ньюс». Об этом Трамп написал в Twitter.

«Стиву Джобсу не понравилось бы, что его жена тратит деньги, которые он оставил, на радикально левацкий журнал The Atlantic, которым руководит аферист [главный редактор Джеффри Голдберг] и который извергает из себя фейковые новости и ненависть. Позвони ей, напиши ей, дай ей знать, что ты чувствуешь», — написал Трамп, обращаясь к основателю и руководителю студенческого общественного движения Turning Point Чарли Кирку.

Ранее Кирк написал в Twitter, что Лоренн Джобс пожертвовала 500 тысяч долларов на президентскую кампанию соперника Трампа, кандидата от Демократической партии и бывшего вице-президента Джо Байдена.

6 сентября, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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