Поменяйся телом с другом — новая виртуальная технология

Что нужно, чтобы поменяться телами с другом или подругой? Хороший сценарий и любимые актеры, скажете вы, но это в кино — а в реальной жизни?

«Ребенком я любил представлять, как просыпаюсь в чужом теле, — вспоминает нейролог Каролинского института в Швеции Павел Тачиковски. — Наверное, у многих детей были такие фантазии, а я не вырос из них, а сделал своей работой».

Тачиковски предложил 33 парам друзей поменяться телами с помощью шлемов виртуальной реальности, дав им возможность увидеть себя со стороны.

Хотя эксперименты длились считанные минуты, приятели настолько быстро приспосабливались к чужому телу, что когда одному из них угрожали ножом, другого немедленно бросало в холодный пот. Более того, судя по вопросам, которые задавались им во время тестов, участники больше ощущали себя собственными друзьями, а не самими собой.

Эксперименты выявили и еще один любопытный эффект. После тестов у участников заметно ухудшилась эпизодическая память (память о личном опыте), то есть их воспоминания заметно потускнели, а чувство самосознания притупилось.

«Мы наглядно продемонстрировали, что ощущение самосознания может измениться очень быстро, — считает Тачиковски. — Почему это важно? Возьмите, к примеру, людей, страдающих от депрессии. Часто у них складывается очень твердое негативное мнение о самих себе, и в повседневной жизни это оборачивается катастрофическими последствиями. Но если это представление слегка подправить, то потенциально это может изменить их мнение о себе в лучшую сторону и заметно облегчить жизнь».