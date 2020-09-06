Оценено влияние смартфонов на память человека

Врач-терапевт Олеся Набокова оценила влияние смартфонов на память человека в беседе с «Прайм».

По словам специалиста, при использовании любых сотовых телефонов человек начинает хуже запоминать факты и кратковременную информацию. «В небольших исследованиях выяснили, что при уверенности в свободном доступе к информации, мы запоминаем факты гораздо хуже, чем в ситуациях, когда доступ ограничен», — отметила Набокова.

Специалист посоветовала выполнять определенные упражнения для улучшения памяти, такие как устный счет, счет в обратном порядке, задачи с цифрами и словами.

Ранее врач-офтальмолог «СМ-Клиники» Марина Царегородцева заявила, что синий свет, изучаемый экраном смартфона или компьютера, опасен для глаз, потому что в него входит часть спектра солнечного света с оттенками от фиолетового до голубого. Снизить такое пагубное влияние можно, если меньше пользоваться гаджетами или носить компьютерные очки.