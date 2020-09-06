Несколько лодок затонули на параде в поддержку Трампа

Несколько лодок столкнулись и затонули в озере Трэвис в штате Техас во время парада в поддержку президента Дональда Трампа на ноябрьских выборах, сообщили местные власти. Лодки сами подняли волну, потому что их было очень много.

Согласно заявлению властей, причиной столкновения могло стать большое количество лодок, которые оказались слишком близко друг к другу и подняли волну. Это подтверждают фото, на которых лодки с символикой кампании Трампа маневрируют на близком расстоянии.

Сообщается, что никто не пострадал, хотя людей пришлось вытаскивать из воды.

Мероприятие Lake Travis Trump Boat Parade было организовано в «Фейсбуке», больше двух с половиной тысяч человек отметились в соцсети как посетившие его.

Правообладатель иллюстрации REUTERS Image caption В результате происшествия никто серьезно не пострадал

В офисе шерифа округа заявили, что пока нет никаких признаков злоумышленных действий, однако расследование все-таки началось. Там сообщили, что несколько лодок затонули. Агентство Рейтер передает, что утонули по меньше мере четыре плавательных средства, другие лодки врезались в камни.

«Когда все они начали двигаться одновременно, возникли значительные волны», — сообщила представитель управления шерифа Кристен Дарк.

Национальная метеорологическая служба в Остине уточнила, что во время парада в этом районе не было штормовой погоды.

Правообладатель иллюстрации REUTERS Image caption Мероприятие проходило под флагами избирательной кампании Трампа и было организовано в «Фейсбуке»

Инцидент произошел около 12:00 по местному времени в субботу — в первый уикенд после Дня труда, который в США отмечают в первый понедельник сентября. Этот праздник посвящен трудящимся и их вкладу в экономику. Трамп своим приоритетом называет развитие американской экономики.

В «Фейсбуке» призывали принять участие в параде лодок «всех форм и размеров», украсив их «патриотическими цветами» и вывесив столько флагов Трампа, сколько поместится.