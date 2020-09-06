Мировой экономике предсказали новые проблемы до конца года

Опрошенные Bloomberg эксперты предсказали новые проблемы, с которыми столкнется мировая экономика до конца 2020 года. Среди них новая волна коронавируса, всплески безработицы, недостаточное восстановление спроса на ведущих рынках.

Аналитики отмечают, что в целом глобальная экономика в последнее время демонстрирует отчетливые признаки восстановления. Наиболее позитивную динамику показывают развитые страны. Однако подобные данные не стоит переоценивать, поскольку нынешний уровень восстановления может оказаться пиковым, после чего наступит спад.

То же касается безработицы и рынка жилья, ситуация на которых в последнее время стала улучшаться. Также негативное влияние, скорее всего, окажет сокращение стимулирующих мер со стороны правительств разных стран. Большинство отраслей не готовы к тому шагу и по-прежнему нуждаются в поддержке, считают экономисты.

Наконец, ощутимым ударом может стать вторая волна коронавируса, которая будет особенно разрушительной ввиду отсутствия готовой вакцины. Восстанавливающиеся отрасли экономики столкнутся с новыми ограничениями и запретами, что нивелирует наметившийся в последнее время рост спроса.