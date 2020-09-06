Иерусалим объявлен первым в мире «городом чистого воздуха»

Муниципалитет Иерусалима начинает второй этап программы «Город чистого воздуха». Столица Израиля станет первым городом страны, который полностью запретит въезд дизельных транспортных средств, загрязняющих воздух. Исключение будет сделано только для тех машин, которые установили специальный фильтр.

Для предупреждения водителей на всех въездах в столицу будут установлены соответствующие знаки.

«Благоприятная экологическая обстановка – залог здоровья каждого человека, а в сочетании с ярким восточным колоритом, богатой экскурсионной программой и питанием высочайшего качества – еще и гарантия отличного отдыха для туристов», — отметил Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советник Посольства государства Израиль в РФ.

Программа по улучшению воздуха уже действует в жилой части Хайфы, а также стартует в Тель-Авиве. В Хайфе она привела к снижению концентрации загрязняющих частиц более чем на 30%. Ее реализация в Иерусалиме станет важным шагом в укреплении здоровья жителей города и повышении качества жизни.