Джейсон Стэтхэм сыграет в новом шпионском триллере Гая Ричи «Пять глаз»

Джейсон Стэтхэм и Гай Ричи снова поработают вместе. Стэтхэм сыграет главную роль в новом шпионском триллере режиссера под названием «Пять глаз».

Как сообщает deadline, сценарий напишут Айван Аткинсон и Марн Дэвис, работавшие над «Джентльменами» Ричи. Производством займутся компании Miramax и STXfilms, которые также недавно работали с Ричи над «Джентльменами».

Сюжет повествует об агенте МИ-6 Орсона Форчуна (Стейтем), которого нанял глобальный разведывательный альянс Five Eyes («Пять глаз»), чтобы выследить и остановить продажу нового смертоносного оружия. В паре с экспертом ЦРУ в области высоких технологий, он отправляется в путешествие по всему миру, где ему придется использовать все свое обаяние, изобретательность и скрытность, чтобы остановить продажу оружия.

Съемки должны начаться в Европе в октябре 2020 года. О дате выхода не сообщается.

Напомним, что Джейсон Стэтхэм снимался у Ричи в фильмах «Большой куш», «Карты, деньги и два ствола», «Револьвер». В 2019 году актер сыграл в боевике «Форсаж: Хоббс и Шоу», который собрал в прокате более 750 миллионов долларов.