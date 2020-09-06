Деревянные доллары — реальность

Выражение «деревянные рубли» избито и привычно. А что Вы скажете, если услышите — «деревянные доллары»? Однако это реальность и сегодня мы расскажем об их существовании.

В течение 1931 года, как и во всей Америке того периода, жители небольшого американского городка Тенино, в штате Вашингтон, страдали от Великой Депрессии. Но в декабре того года был особенно мрачный день, когда служащие банка Тенино закрыли свои двери из-за полного отсутствия денег.

По всем Соединенным Штатам в том году закрылось более чем 1000 банков, но для крошечного Тенино, в котором был только один банк, ситуация была особенно ужасной. Для решения денежного кризиса, владелец Независимой газеты города Дон Мэйджер пришел в горсовет со своей идеей: выдать горожанам временные деньги для того, чтобы облегчить сделки внутри города.

Многие города и поселки по всей территории США в конечном итоге использовали аналогичную концепцию, печатая заметки или купоны на листах бумаги. Но к концу декабря мэр города придумал способ превратить денежное несчастье Тенино в весьма успешный рекламный трюк.



Сенатор Кларенс Дилл держит деревянные деньги Тенино.

Дон Мэйджер начал печатать временную валюту на тонких кусках фанеры, которая состояла из двух ламинированных полосок из ели, с листом бумаги посередине. Ранее подобный материал он использовал для создания новогодних открыток. Дон Мэйджер на своей тигографии начал печатать 25 центов, а затем произвел большие суммы, включая 50 центов и 1 долларовую дощечку.



Слава о деревянных деньгах быстро распространилась, и вскоре в город со всей страны посыпались просьбы о займе от коммерсантов и других банков. В течение следующих нескольких лет Торговая палата города Тенино выпустила более 10 000 долларов деревянных денег на простом механическом печатном станке фирмы Chandler Price. Как гласит история, только 40 долларов из этих денег когда-либо были потрачены в Тенино.

”В некотором смысле получилось даже лучше, чем ожидали отцы города», — говорит Лорен Акерман, который сегодня является одним из двух людей, которые до сих пор печатают памятные деревянные деньги в Тенино. «Они смогли продать все эти деревянные деньги, но очень немногие из них вернулись, чтобы получить выкуп”.



Акерман говорит, что в музее типографии Тенино, в котором сейчас находится оригинальный станок, до сих пор приходят «письма с просьбой от людей, которые хотели бы купить уникальную валюту.

Деревянные деньги производились в различных мелких купюрах.

Даже после того, как в Соединенных Штатах миновала депрессия, традиция печатания деревянных денег в Тенино выжила. Город продолжал печатать сувенирные и памятные купюры, как правило, ежегодно, чтобы удовлетворить требования коллекционеров.

Но деревянные векселя Тенино — это больше, чем просто история. Лорен Акерман до сих пор работает на оригинальном печатном станке с 1990-х годов, когда он принял вахту от предыдущих смотрителей после того, как они стали слишком старыми. «Управление этим станком на самом деле не безопасно и не соответствует современным техническим регламентам”, — говорит он. «Если ты промахнешься, то защемишь в станке свои пальцы. Акерман также научил одного из своих сыновей работать на станке, чтобы традиция могла продолжаться, когда придет время.