Зои Кравиц поделилась пикантным фото

Голливудская актриса и звезда сериала «Большая маленькая ложь» Зои Кравиц снова решила взбудоражить воображение поклонников пикантной фотографией.

В фотоблоге 31-летняя знаменитость запостила фото, где позирует сидя на коленях у белых шортиках и прозрачном топе. Через тонкую ткань видно соски звезды. На снимке Зои эротично ласкает себя и сексуально смотрит в камеру, демонстрируя стройное тело.

Фотография вызвала настоящий фурор среди пользователей. Так, юзеры отметили, что Зои — еще та горячая штучка.