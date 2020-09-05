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Зои Кравиц поделилась пикантным фото

Голливудская актриса и звезда сериала «Большая маленькая ложь» Зои Кравиц снова решила взбудоражить воображение поклонников пикантной фотографией.

В фотоблоге 31-летняя знаменитость запостила фото, где позирует сидя на коленях у белых шортиках и прозрачном топе. Через тонкую ткань видно соски звезды. На снимке Зои эротично ласкает себя и сексуально смотрит в камеру, демонстрируя стройное тело.

Фотография вызвала настоящий фурор среди пользователей. Так, юзеры отметили, что Зои — еще та горячая штучка.

5 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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