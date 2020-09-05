В США разрешили продавать самый секретный и маленький ядерный реактор » Жара в Израиле бьет рекорды десятилетий В пятницу, 4 сентября, в Израиле установилась аномально жаркая погода, которая простоит еще минимум неделю — до 9 сентября/ Сегодня были побиты температурные рекорды сентября на Голанских высотах, в Цфате и Иерусалиме, где было зафиксировано 42,3 градуса по Цельсию. Волна жары продлится до середины следующей недели и, как ожидается, станет одной из самых продолжительных Прогнозируемые температуры сегодня вечером и завтра:

Кирьят-Шмона 44-28,

Кацрин 41-27,

Цфат 40-27,

Тверия 46-28,

Назарет 41-27,

Хайфа 34-27,

Тель-Авив 34-27,

Иерусалим 40-28,

Ашкелон 32- 26,

Эйн-Геди 44-33,

Беэр-Шева 41-26,

Эйлат 46-32.

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