Жара в Израиле бьет рекорды десятилетий

В пятницу, 4 сентября, в Израиле установилась аномально жаркая погода, которая простоит еще минимум неделю — до 9 сентября/
Сегодня были побиты температурные рекорды сентября на Голанских высотах, в Цфате и Иерусалиме, где было зафиксировано 42,3 градуса по Цельсию. Волна жары продлится до середины следующей недели и, как ожидается, станет одной из самых продолжительных
Прогнозируемые температуры сегодня вечером и завтра:
Кирьят-Шмона 44-28,
Кацрин 41-27,
Цфат 40-27,
Тверия 46-28,
Назарет 41-27,
Хайфа 34-27,
Тель-Авив 34-27,
Иерусалим 40-28,
Ашкелон 32- 26,
Эйн-Геди 44-33,
Беэр-Шева 41-26,
Эйлат 46-32.
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