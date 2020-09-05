В 2019 году Гренландия потеряла рекордный объем льда

В прошлом году Гренландия установила своеобразный антирекорд. Остров лишился 532 млрд тонн льда, что является самым высоким показателем за все время наблюдений. По оценкам ученых, эта потеря привела к повышению уровня мирового океана на 1.5 мм.



Оценки потери льда основаны на данных, собранных миссиями GRACE и GRACE-FO. Они состоят из пары спутников, занимающихся измерениями гравитации. Постепенное таяние ледникового щита Гренландии приводит к изменению гравитационного поля над островом, которое можно зафиксировать. В ходе последующего анализа специалисты могут рассчитать величину уменьшения массы льда.

Предыдущий рекорд таяния гренландских льдов был установлен в 2012 году. Тогда этот показатель составил 464 млрд тонн. Таким образом, 2019 год превзошел его на 15%. По словам ученых, они очень обеспокоены установившейся долгосрочной тенденцией к разрушению ледяного щита Гренландии. Не исключено, что процесс уже необратим и щит полностью растает до конца третьего тысячелетия. По подсчетам, это приведет к повышению уровня мирового океана на семь метров и затоплению больших территорий.

Материал на сайте журнала «The Universe. Space. Tech»