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Ученые: По утрам женщины продуктивнее мужчин

Женщины продуктивнее мужчин в утренние часы и чувствуют себя лучше. К такому выводу пришли ученые, которых цитирует Daily Mail.

По словам исследователей, все дело в биологических часах и устойчивости женщин к нарушениям циркадных ритмов. Эта устойчивость должна помогать в постродовой период, когда новорожденные криками могут заставлять матерей просыпаться по ночам.

Эксперты изучили реакцию самок мышей и заметили то же самое.

Иными словами, феномен высокой продуктивности женщин по утрам может быть связан с материнством, объясняют ученые.

5 сентября, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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