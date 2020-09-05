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У космонавтов ученые нашли структурные изменения в мозге

Ученые рассказали о влиянии длительного пребывания в космосе на структуру головного мозга. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на исследование российских и западных специалистов.

По словам экспертов, в результате нахождения в невесомости в течение определенного времени распределение белого и серого вещества в мозге изменяется. Также увеличиваются желудочки головного мозга, и в них становится больше спинномозговой жидкости. Ученые полагают, что таким образом нервная система приспосабливается и уделяет больше внимания тем областям мозга, которые отвечают за контроль движений и ощущение положения различных частей тела относительно друг друга. Отмечается, что мозг космонавта возвращается к нормальному состоянию после семи месяцев на Земле.

5 сентября, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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