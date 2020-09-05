TENET — расшифровка фильма или кто в итоге победил

«Я работал над последовательным улучшением сценария около шести или семи лет» — К.Нолан.

Фильм Кристофера Нолана «Тенет» стал вероятно самым главным событием года в кинематографе. Многие зрители, покинувшие кинотеатр после просмотра, первоначально остались в недоумении после того, как в финале главный герой внезапно оказывается в машине Приии (упс спойлер), с тем чтобы уничтожить ее и ее охранника. Но есть и много других вопросов, которые требуют ответа. Ну например:

Итак — если Сатор болен раком, то почему он просто не инвертирует себя? По идее рак тоже инвертируется и исчезнет?

Значит аргумент Кэт о том, что Сатор хочет убить себя и весь мир из-за смертельного рака не является истинным.

Если Протагонист и Нил двигаются из будущего в прошлое, то скорее всего они все время будут удаляться от точки аннигиляции и все дальше и дальше.

Тогда зачем им пытаться остановить Сатора, если они никогда не достигнут последнего эпизода.

Даже инвертируя себя периодически, они могут бесконечно долго как в дне сурка проигрывать варианты своей судьбы сколько им хочется не приближаясь к точке невозврата.

Или — почему в сцене возле терминала в Осло встречаются 3 Протагониста? Или две Кэт на яхте? Почему у русского олигарха такая странная фамилия — Сатор. На эти и другие вопросы мы попробуем ответить.

Начнем издалека и попробуем постепенно двигаться к финалу этой истории.

В недалеком будущем разработана технология инверсии энтропии предметов и живых существ, что позволяет им двигаться в обратном направлении времени.

Одним из отдельных проявлений технологии является система глобальной инверсии энтропии на всей планете, такая себе машина Судного дня.

Она состоит из девяти элементов, расположенных на девяти ядерных базах, у девяти ядерных держав, чтобы таким образом ее было проблематично собрать кому-то одному.

Все элементы имеют инверсию энтропии, то есть двигаются из будущего в прошлое.

Однажды в результате ядерной катастрофы в прошлом на такой базе в России, один из работников секретного военного города в руинах обнаруживает странный контейнер с артефактом и инструкциями…

В физике есть такое понятие как «красное смещение». Если объекты в космосе удаляются от нас и мы видим их в прошлом , они приобретают красный оттенок. В мире, где все наоборот, они приобретут синий оттенок — более высокую ноту спектра. Поэтому, когда в фильме мы видим элементы синего в одежде, то наш объект Двигается из будущего в прошлое. Нолан использует оригинальную цветовую блокировку на протяжении всего фильма, чтобы показать путешествие во времени. Красные и синие цвета появляются в костюмах, в сценах и в фильме, чтобы символизировать персонажей, движущихся вперед и назад во времени. Это хитроумно связано с физикой, лежащей в основе фильма, с эффектом Доплера.

Финал фильма, в действительности это середина всех событий — вечная кульминация, точка, которая символизирует временную петлю, противоположный конец которой все больше и больше вытягивается в прошлое. И не смотря на то, что Сатор находится все дальше в прошлом, ему никак не удается аннигилировать этот мир. Потому, что в действительности Нил, Протагонист и Кэт постоянно его опережают.

Вытягивая одну сторону временной петли, в которой наши герои раз за разом проигрывают варианты событий, часть из которых мы видим на экране, а часть из которых для нас не существует, они вынуждены все больше сжимать события с другой стороны, понимая, что чем быстрее принимаются решения перед ключевым событием — взрывом в шахте, тем большая вероятность разомкнуть эту бесконечную повторяющуюся локацию.

Сложно? Пока да, но оставим вас с возможностью поразмышлять над этим. Немного усложним задачу, для анализа прошлого и будущего. Итак — что собой представляет устройство, которое отправляет инвертирует людей и предметы. Это машина времени? Не совсем. Устройство делает так, что люди и предметы, попавшие в него, начинают двигаться в обратном направлении, в то время как основной окружающий мир двигается всегда из прошлого в будущее. Это эффект «обратной энтропии», который имеет теоретическое обоснование в физике, но никогда не наблюдался во вселенной, хотя и имеет косвенное подтверждение.

Предмет, который двигается назад, напоминает старика, который превращается в ребенка. Само устройство, это автомобиль с коробкой передач, где есть только два рычага «вперед» и «назад». Поэтому важным элементом фильма являются портовые терминалы и — правильно, транспортные контейнеры, где проходит часть сюжетов. Когда наш герой, будь то Протагонист или Нил, или Сатор, проходит через инвертирующий энтропию турникет , он должен, чтобы выйти на ключевую точку события в прошлом или будущем «скрыться» и никак не проявлять себя в окружающем мире, с тем, чтобы другие участники этой большой игры не могли наблюдать его перемещения. Контейнер является необходимым элементом изменений для скрытия объектов, с тем, чтобы они возникали «из ниоткуда», на что косвенно намекает название организации, которой руководит Виктор — «Сумрак». Герои, двигаясь в прошлое из будущего, в то время когда весь мир двигается наоборот, внутри контейнеров скрывают свое присутствие от так называемых «временных клещей». Это когда противник в каких-то ситуациях двигается одновременно из прошлого в будущее и из будущего в прошлое («временные» клещи мы можем наблюдать во время ключевой битвы возле шахты, когда одновременно прямых и инвертируемых защитников Сатора атакуют прямые и инвертируемые спецназовцы из «Сумрака». А помните — они все выходят из контейнеров? ) Кстати — почему-то все ошибочно думают, что «Тенет» это и есть название организации, но это не так. И ниже мы объясним почему.

Идем дальше — следующая загадка «три Протагониста».

Итак — имея в наличии устройства инверсии и контейнеры, наши герои могут бесконечно перемещаться в прошлое, будущее, постепенно, то приближаясь, то отдаляясь от тех или иных событий. Но что произойдет, когда однажды инвертированный Протагонист, проинвертируется обратно, а затем на середине пути снова пройдет через турникет?

Да, все верно — тогда он теоретически может встретиться с самим собой. Причем двигающимся в одном направлении времени. Поэтому мы можем в какой-то момент увидеть двойника Протагониста или двойника Кэт. И вот тут кажется лежит одна из главных загадок, которую я пытался разгадать несколько дней, и если ее не разгадать, то логика фильма разрушается. А именно…

Согласно этому предположению, не сложно представить, что три Протагониста могут встретиться в одном помещении. Сама процедура, когда дважды или трижды инвертированный предмет появляется в одной системе координат, с точки зрения физики не является парадоксом при определенном условии. Но тут возникает вопрос — почему, если идентичные предметы с противоположным знаком, согласно условиям (об этом говорит Нил в одной из сцен и это является принципом работы Алгоритма) аннигилируют при прямом соприкосновении, это не происходит, когда Протагонист встречается в терминале со своим двойником со знаком минус? Вероятно у Нолана есть свой ответ, но мы кажется знаем его.

Итак — вернемся в физику. Согласно одному из основных постулатов, который основывается на принципах квантовой механики и теории Относительности, клонирование предметов невозможно. И если мы можем теоретически встретиться с абсолютно идентичным предметом или собой, но со знаком минус, мы никогда не увидим свой абсолютный клон, абсолютную копию со знаком плюс. В теории абсолютный клон не может пересечь линию сингулярности и потому он может (согласно концепции мультивселенной) существовать только за порогом восприятия, в некоей «параллельной вселенной», никоим образом с нами не пересекаясь.

В действительности Протагонист, который дерется со своей инвертированной копией, не является его абсолютной копией. Это не Протагонист, он только похож на оригинального. И в этом есть важный момент. В этом случае Протагонист не может аннигилировать при встрече с антиПротагонистом, поскольку не является его абсолютной копией со знаком минус. Его абсолютная копия в этот момент находится в другом месте. Где? В фильме на это есть косвенный намек.

Вторым следствием данного утверждения является то, что Протагонист не знает о действиях своего антиПротагониста, но он может всегда знать о действиях Протагониста-2 и антиПротагониста-2, если их преобразования находятся внутри временной петли Протагониста. В фильме действует не один Протагонист — их как минимум двое. На это косвенно намекает Прия словами «Ты думаешь, что ты один у нас герой». И как минимум у двух Протагонистов в фильме задачи отличаются. Первый должен предотвратить работу Алгоритма. А вот второй… Но вернемся пока к клонам — к чему приводит бесконечное инвертирование?

И вот здесь раскрывается суть фильма Нолана. Весь сюжет, это сложенные друг в друга, как матрешка, временные петли наших героев. Нил, Протагонист, Сатор — они присутствуют во все более сужающемся мире, в котором один конец это взрыв в шахте, а второй конец — на бесконечном удалении в прошлое. И теперь несложно догадаться, что взрыв самолета в терминале в Осло был предназначен для того, чтобы спасти Кэт, а не для того, чтобы найти инверторный турникет.

Понятно, что в данной схеме дальше всех в прошлом может находиться тот, кто ближе всех пройдет через турникет к моменту взрыва и мы предполагаем, что это Нил или Протагонист-1 (скорее последнее). Нил присутствует в первой сцене в опере и спасает жизнь Протагониста. Позднее он встречается с ним в Дубаи и мы видим явно неопрятного и небритого Нила, в противовес его идеальной прическе и костюмам позднее. Явно он откуда-то прибыл и уже что-то сделал. В прошлом? Скорее всего.

Почему нельзя убивать Кэт?

Тут понадобится несколько сюжетных объяснений. Если мы обратим внимание, то все герои перемещаются на кораблях или находятся в контейнерах после прохода через турникет. Находясь на корабле или в транспортном контейнере, наши герои обрезают себя от того, чтобы противник наблюдал за ними. Тогда он не знает — инвертирован объект или нет. Контейнер или изолированный корабль, портовые терминалы, являются важным элементом Или другой вариант — мы спим. Чтобы понять, что мы инвертированы, должен быть на лице кислородный аппарат.

Ну и главное — если мы ничего не делаем или противник не видит, что мы делаем, он не знает как поступить. Ему сложно запланировать следующий шаг. Но если мы знаем, что сделает противник, то нам легко противодействовать, отмотав время назад.

Сатор в последний момент перед взрывом находится на своей яхте, общаясь только по телефону. Протагонист в этот момент в шахте. Сатор, понимая, что единственный способ предотвратить атаку на шахту, инвертирует своего телохранителя и запирает вход в шахту буквально за несколько минут для того, чтобы наши герои не могли извлечь алгоритм до взрыва. Но Нил, который был инвертирован в самой ближайшей точке к моменту взрыва, знает об этом. Для него единственный способ заключается в том, чтобы на последней минуте открыть дверь ключом и как он говорит ранее Протагонисту «мне еще предстоит подставить свою голову под твою пулю».

Из-за того, что телохранитель Сатора убивает инвертированного Нила возникает необратимость событий до последних двух минут. Теоретически Сатор может еще что-то предпринять. Для этого ему необходимо хотя бы за минуту до взрыва или извлечения Алгоритма пройти через турникет. Но он не может этого сделать — рядом с ним Кэт, которая отвлекает его от этого. Она держит его до последней минуты, а затем убивает за минуту до взрыва. Таким образом возникает последняя точка необратимости — вряд ли, если Сатор успеет нейтрализовать Кэт, он успеет добежать до турникета.



Наши герои практически сделали невозможное — остановили (удержали) мир от аннигиляции. Вряд ли кто-то способен изменить эту ситуацию, попытавшись втиснуться в последнюю минуту или остановить Нила. Чтобы изменить этот статус-кво необходимо либо оставить Нила в живых (но это может сделать только Протагонист — он один знает содержание своего телефонного разговора с Сатором и ключевой приказ охраннику «прострели им голову»), либо убить Кэт.

Именно по этому Кэт нельзя убивать.

Последний, кто может изменить ситуацию — Прия. Это наиболее загадочная личность. Прия является источником информации про турникеты, Алгоритм, людей из будущего, которые отправили артефакты в прошлое. Прия сотрудничает с Сатором, Прия кроме того руководит некоей тайной организацией, возможно она один из сотрудников «Сумрака», а может и нет.

Но зачем ей убивать Кэт? Вероятно Прия хочет сохранить алгоритм для какой-то цели, для этого ей необходимо двигаться в будущее, к моменту его создания.

В последней сцене фильма мы видим, что эпилог происходит возле школы сына Кэт на Кэннон-плейс. Главный герой стреляет в Прию и ее охранника, которые появились, чтобы убить Кэт, тем самым лишив всех основных игроков «Тенета», кроме него самого, возможности двигаться вперед во времени. Главный герой фактически превратился в временного телохранителя, чтобы защитить Кэт и ее сына. В конце концов, защита ее была главной целью миссии — предотвратить обратную энтропию.

Вы помните, что Протагонист дал Кэт телефон. «Может быть будет время или место, в котором вы чувствуете угрозу. Поговорите, укажите свое местоположение и положите трубку».

— «Кто получит это сообщение?» — вопрошает Кэт.

— «Потомки.» — отвечает Протагонист.

Вы догадываетесь, откуда этот телефон?

Если Протагонист единственный, кто может двигаться в будущее, и он контролирует все действия Кэт, значит он собирается осуществить главную миссию, чтобы закрыть все вопросы с Алгоритмом. Дожить до точки создания Алгоритма и уничтожить его.

Здесь, в этой сцене, а также в сцене в ресторане, а также в сценах на корабле мы видим в действительности Протагониста-1, самого первого, прошедшего через турникет. Его миссия быть рядом с Кэт. Вся его жизнь посвящена тому, чтобы сохранить жизнь Кэт и дойти до конца этой истории, ключ к которой лежит в будущем. Но этот путь для него очень тяжел и труден.

Это он нанимает Нила, у которого схожая задача — сохранить жизнь Протагониста-2, который менее осведомлен, а значит находится внутри временной петли Нила и Протагониста-1 . Протагонист вероятно не помнит где и когда прошел первый турникет, он даже не помнит своего имени.

И немного символики.

Кто такой Сатор?

Что значит «ТЕНЕТ»?

Ответ достаточно прост и сложен одновременно. И вы можете что-то додумать и сами.



SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS

«СЕЯТЕЛЬ МЕДЛЕННО ИДУЩИЙ ОБРАБАТЫВАЕТ (удерживает?) ЗЕМЛЮ ТЯЖКИМ ТРУДОМ» — дословно.

Другая расшифровка, более литературная — «Тот, кому есть что сказать, сможет заставить вращаться Колеса Судьбы»

Сатор — мистический образ. В позднем Риме — скорее демонический образ, демиург, который может творить и разрушать.

У Сатора все ключи от существования мира. Смерть Сатора, это смерть всех существующих связей.

Почему?

«TENET» было созвучно слову «TANAT» — бог смерти в поздней Греции, еще один палидром.

Мы явно видим здесь антагонистическую связь двух полюсов. Смерти и жизни. Разрушение любого из них ведет к разрушению всего.

В действительности Сатор знает секрет смерти и жизни. Проблема рака — не его проблема. Мир он уничтожает по другой причине.

Сатор не находится на стороне бога смерти — внешние причины склоняют его разрушить мир, как и другие такие же причины могут склонить его оставить целым.

Что значит «TENET»? «Удерживать» — удержать мир от «TANAT» — разрушения.

Таким был римский оберег, который размещали над входом в дома граждане Древнего Рима, а иногда его носили в виде татуировки.

Организация «Сумрак» имеет только одно кодовое слово, которое открывает все двери и закрывает все двери, и больше вслух не произносят других слов.

«Удерживать» — сохранять существующий мир от разрушения, от его аннигиляции. Итак — «Тенет» это принцип, но не название организации.

И это происходит вечно.

Миллионы раз Протагонист-2 и Нил штурмуют базу Апокалипсиса, миллионы раз Сатор стремится все уничтожить. Это вечная петля мебиуса, где ее герои то отдаляются, то приближаются к точке аннигиляции. И только Протагонист-1 все дальше и дальше удаляется в будущее. А вместе с ним и Кэт.

И последнее — есть ли в фильме герой, который находится дальше в будущем, чем Протагонист? Конечно да — это сын Сатора и Кэт. В последней сцене фильма в его одежде присутствует намек — бардовый красный оттенок на школьном костюме.

Виктор Шевчук

Виталий Рождаев