Суркисы подарили Зеленскому 100 млн.долларов за «справедливый» суд?

«Позорный пример торжества бабла над законом и договорняк над здравым смыслом», которое происходит не без участия Банковой

Так пишет о решении Печерского суда, принятого в пользу оффшорных компаний братьев Суркисов против ПриватБанка редактор отдела экономики «Зеркала недели» Юлия Самаева в своей статье о ходе этого скандального дела.

Из информации издания понятно, что Григорий Суркис незадолго до получения выгодного для него решения Печерского суда побывал в Офисе президента Зеленского, где встретился с его первым помощником — очевидно, речь идет о Сергее Шефире. Автор статьи намекает, что цена лояльности высших должностных лиц могла достигать трети от суммы иска — а это около $ 100 млн.

«Конечно, чистое совпадение, что, по нашей информации, незадолго до того, как Печерский суд принял свое одиозное решение, один почетный президент ФФУ разговаривал с одним почетным первым помощником президента. И разговор этот был результативным на все 33% от суммы иска в 350 млн долл. за решение в пользу истцов. Кстати, списать эти деньги со счетов банка могут уже сегодня, не дожидаясь будущих апелляций «, — пишет Самаева.