«  
  »

США ввели санкции в отношении соратников режима Мадуро

Госсекретарь Майк Помпео

Майк Помпео подчеркнул, что США по-прежнему поддерживают временного президегнта Венесуэлы Хуана Гуайдо

Соединенные Штаты ввели в пятницу санкции против Давида Эухенио де Лима Саласа, Рейнальдо Энрике Муньоса Педроса, Индиры Майры Альфонсо Изагирре и Хосе Луиса Гутьеррес Парра из-за их причастности к усилиям Мадуро по манипулированию Национальным собранием Венесуэлы и его реструктуризации. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео.

Действия людей, попавших в санкционный список, лишают венесуэльский народ «свободных и справедливых выборов и разрушают его демократические институты», заявил Помпео.

Действия людей, попавших в санкционный список, в частности, назначение нового марионеточного Национального избирательного совета подорвала законную работу Национального собрания – единственного оставшегося законным демократическим институтом в Венесуэле.

«Эти действия демонстрируют отчаяние, на которое Мадуро и его соратники готовы пойти и идут своим намеченным курсом к полной диктатуре», — заявил Помпео. Госсекретрь подчеркнул, что США поддерживают временного президента Хуана Гуайдо в восстановлении демократии в Венесуэле.

5 сентября, 2020 | Category: Новости, США ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  