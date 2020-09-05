США ввели санкции в отношении соратников режима Мадуро

Соединенные Штаты ввели в пятницу санкции против Давида Эухенио де Лима Саласа, Рейнальдо Энрике Муньоса Педроса, Индиры Майры Альфонсо Изагирре и Хосе Луиса Гутьеррес Парра из-за их причастности к усилиям Мадуро по манипулированию Национальным собранием Венесуэлы и его реструктуризации. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео.

Действия людей, попавших в санкционный список, лишают венесуэльский народ «свободных и справедливых выборов и разрушают его демократические институты», заявил Помпео.

Действия людей, попавших в санкционный список, в частности, назначение нового марионеточного Национального избирательного совета подорвала законную работу Национального собрания – единственного оставшегося законным демократическим институтом в Венесуэле.

«Эти действия демонстрируют отчаяние, на которое Мадуро и его соратники готовы пойти и идут своим намеченным курсом к полной диктатуре», — заявил Помпео. Госсекретрь подчеркнул, что США поддерживают временного президента Хуана Гуайдо в восстановлении демократии в Венесуэле.