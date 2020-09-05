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США предъявили обвинение подозреваемому в атаке на Tesla россиянину

В США федеральное жюри штата Невада предъявило официальное обвинение россиянину Егору Крючкову в попытке организации киберпреступления. Об этом сообщает РБК.

По версии следствия, 27-летний Крючков с сообщниками планировали внедрить вредоносное ПО в компьютерную сеть компании Tesla. Для этого Крючков попытался подкупить сотрудника предприятия Илона Маска по производству электромобилей в штате Невада. Он обещал заплатить работнику один миллион долларов. Похищенную информацию киберпреступники намеревались использовать для шантажа.

Крючков въехал в США по российскому паспорту и туристической визе. После того как с ним связалось ФБР, Крючков уехал из Рино, штат Невада, в Лос-Анджелес. Он попросил знакомого купить для него авиабилет, пытаясь вылететь из страны.

5 сентября, 2020 | Category: Новости, Россия, США ﻿
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