Способность россиян покупать еду рухнула до минимума за 10 лет

Цены на продовольствие в России растут значительно быстрее, чем доходы населения, а резкое падение уровня жизни на фоне пандемии еще больше увеличило разрыв.Покупательная способность российских потребителей по основным продуктам питания по итогам второго квартала 2020 года опустилась до минимума за последние 10 лет. К такому выводу пришли эксперты «Центра развития» ВШЭ, проанализировав данные официальной статистики.

Во втором квартале граждане РФ жили в среднем на 32854 рубля в месяц — в такую сумму Росстат оценил среднедушевые денежные доходы населения.

В номинальном выражении за год они увеличились на 341 рубль, а по сравнению с 2011 годом — на 13094 рубля. Впрочем, инфляция обесценила весь этот прирост, и в реальном выражении люди обеднели.

Если же принять для расчетов не широкую потребительскую корзину Росстата, а только основные продовольственные товары, то картина выглядит еще плачевнее.

«Во втором квартале 2020 года по 12 из 24 основных продуктов питания был достигнут минимум покупательной способности среднедушевых денежных доходов населения за период с 2011 по 2020 гг. Если опираться на статистику среднедушевых денежных доходов, рассчитанных по новой методологии (такие данные существуют для 2013-2020 гг.), минимум покупательной способности населения достигается даже не по 12, а по 15 основным продуктам питания из 24», — отмечает ВШЭ.

Так, если в 2011 году на средний доход можно было купить 94,8 кг говядины в месяц, то в 2020-м — уже 92,9 кг. Речь идет о самом дешевом мясе (кроме бескостного)

В пересчете на баранину люди обеднели на 11,3%: если 10 лет назад средний доход позволял купить 88,1 кг, то теперь только 78 кг.

По замороженной рыбе падение покупательной способности достигает 23,6%: сейчас на средний доход можно приобрести 163,9 кг, а в 2011 году — 214,4 кг.

В пересчете на питьевое молоко среднедушевой доход составляет 479,3 литра, хотя 10 лет назад это было 511,5 литра.

Если рассчитывать его в куриных яйцах, то получается 5245 штук против 5686 — в 2011 году. Покупательная способность по маргарину и маслу упала с 270,3 кг и 82,5 кг до 244,4 кг и 52,5 кг соответственно.

Яблок на средний доход можно было купить 287,7 кг, а теперь — 262,9 кг.

По ряду продуктов, впрочем, покупательная способность выросла: так, например, россияне могут позволить себе покупать вдвое больше капусты (1125 кг против 596 кг), в 1,6 раза больше картошки (951 кг против 579 кг) и на четверть больше круп (572,5 кг против 460,7 кг).

«По одному основному продукту питания во втором квартале 2020 году был достигнут долгосрочный максимум покупательной способности денежных доходов, но, к сожалению, это один из самых неполезных для населения продуктов — сахар», — констатирует замдиректора «Центра развития» ВШЭ Светлана Мисихина.