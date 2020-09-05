Солнце могло входить в состав двойной системы

По разным оценкам, от трети до половины звезд нашей галактики входят в состав кратных звездных систем. По мнению коллектива исследователей из Гарвардского университета, в момент своего рождения Солнце также входило в состав двойной системы. Это могло бы объяснить предполагаемые особенности строения облака Оорта и наблюдаемые аномалии в орбитах транснептуновых объектов.



Астрономы считают, что на дальних рубежах Солнечной системы расположена обширная сферическая область, состоящая из огромного количества ледяных тел. Они находятся там со времен формирования Солнца. Именно облако Оорта является «поставщиком» долгопериодических комет, время от времени пролетающих через внутреннюю часть Солнечной системы.

Другая важная особенность дальних рубежей Солнечной системы заключается в том, что в орбитах многих транснептуновых объектах имеются аномалии. Одно из наиболее популярных объяснений этого феномена заключается в существовании еще неоткрытой девятой планеты, чья гравитация влияет на эти объекты.

В попытке объяснить упомянутые особенности, исследователи из Гарварда рассмотрели возможность, что наше Солнце сформировалось в составе двойной системы. Моделирование показало, что если у нашей звезды имелся компаньон схожей с ним массы, располагавшийся на настоянии около 1500 а. е., то радиус их гравитационного влияния был бы в 20 раз больше, чем у одиночной звезды. Такая система смогла бы захватить значительное количество объектов из окружающего пространства. Также это бы неплохо объяснило вытянутую орбиту девятой планеты. Кроме того, подобный сценарий означает, что на дальних рубежах Солнечной системы должна существовать целая популяция еще не открытых карликовых планет.

Но если наша звезда действительно обладала компаньоном — что же с ним случилось? По мнению ученых, в какой-то момент он покинул Солнечную систему из-за гравитационного взаимодействия с другими членами звездного скопления, в котором изначально сформировалось Солнце.

Материал на сайте журнала «The Universe. Space. Tech»