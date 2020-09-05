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Редчайшее явление: Людям на побережье показался синий кит

К берегам Австралии вплотную подплыл синий кит — крупнейшее на Земле животное. В Сети появились фотографии и видео очевидцев.

По информации BBC News, люди редко встречаются с синими китами, поскольку те являются «затворниками» Мирового океана и предпочитают не приближаться к суше.

За неполные 100 лет это всего третье появление синего кита рядом с материком. Млекопитающее засняли возле пляжа Марубра в пригороде Сиднея.

Синие киты достигают 25 м в длину, взрослые особи весят около 100 т.

5 сентября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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