Помпео призвал не доверять российской вакцине от коронавируса

Госсекретарь США Майк Помпео предложил использовать стратегию «не доверяй, но проверяй» в отношении российской вакцины от коронавируса. Об этом он заявил в эфире американской радиопередачи «Шоу Хью Хьюитта».

Помпео убежден, что при разработке вакцины Россия и Китай стремились совершить «не медицинский или эпидемиологический прорыв, а политико-дипломатический прорыв». Госсекретарь призвал другие страны внимательно присмотреться к обеим вакцинам и убедиться в их эффективности. «Если мы получим вакцину, которая не работает, это может привести к дальнейшему бедствию и гибели людей», — считает Помпео.

Ранее 5 сентября о вакцинах от коронавируса высказался президент США Дональд Трамп. Он заявил, что не очень уверен в российском препарате, зато американская вакцина, по его словам, станет мировым стандартом.