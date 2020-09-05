От Меркель требуют отказа от Nord Stream 2, чтобы наказать Путина

(Блумберг) — Канцлер Ангела Меркель оказалась под давлением собственной партии, которая требует отказаться от совместного с Россией проекта газопровода из-за возможной причастности Кремля к отравлению оппозиционера Алексея Навального.

Норберт Рёттген, глава парламентского комитета по международным делам и кандидат на пост лидера Христианско-демократической партии Меркель, заявил, что газопровод «Северный поток-2» необходимо остановить, поскольку его завершение было бы поощрением президента Владимира Путина.

«Европейский ответ на отравление Навального должен быть твердым, чтобы Путин его понял: страны ЕС должны вместе принять решение об остановке Северного потока-2, — написал он в четверг в Твиттере. — Дипломатических церемоний уже недостаточно».

В редакционной статье газеты Bild также прозвучал призыв к Меркель «остановить трубопровод Путина». В ней говорится, что бездействовать сейчас — все равно, что финансировать следующую атаку Кремля.

Меркель сообщила, что исследования «недвусмысленно» указывают на то, Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок» и потребовала от российского правительства ответов. Вещество было использовано при покушении на бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь в марте 2018 года в Великобритании. Инцидент тогда привел к высылке из страны 150 российских дипломатов.

Меркель в ближайшие дни планирует консультации с Евросоюзом и НАТО с целью выработать позицию по произошедшему, но пока не выдвинула конкретных предложений.

Александр Добриндт, заместитель лидера фракции и член баварского отделения блока Меркель, высказался за введение новых санкций ЕС в отношении России. Европа должна выступить единым фронтом в отношении произошедшего, сказал депутат на брифинге в среду, также потребовав «нелицеприятной и серьезной» дискуссии между Москвой и Берлином.