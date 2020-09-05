На Марсе обнаружили смерч (видео)

9 августа 2020 года одна из навигационных камер ровера Curiosity сфотографировала пылевой смерч, перемещавшийся по склону горы Шарпа на расстоянии 0.5 – 1 км от ровера. Структура наблюдалась на протяжении пяти минут. По оценкам специалистов группы сопровождения миссии, высота вихря составила 50 м.

Подобные явления не редкость для Марса. И Curiosity и другие роверы NASA неоднократно фотографировали пылевые смерчи. В силу крайней разреженности марсианской атмосферы они не представляют угрозы для земных посланцев. Наоборот, были отмечены случаи, когда вихри очищали от скопившейся пыли панели солнечных батарей, тем самым продлевая срок службы миссий.

Марсианские пылевые вихри образуются из-за сильного перепада температур. Днем поверхность планеты может нагреться до плюсовой отметки, в то время как атмосфера остается такой же холодной. Это приводит к формированию спиралевидных восходящих потоков, подхватывающих частицы песка и мелкой пыли и разносящих их на большое расстояние. Чаще всего вихри можно увидеть в летний сезон, когда на Марсе возникают самые сильные ветра. Собственно говоря, в кратере Гейл, где работает марсоход «Кьюриосити», сейчас как раз разгар лета.

Материал на сайте журнала «The Universe. Space. Tech»