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Коппола готовит новую версию третьего «Крестного отца»

Коппола готовит новую версию третьего "Крестного отца"

Фрэнсис Форд Коппола намерен выпустить альтернативную версию заключительной части легендарной криминальной трилогии «Крестный отец».

Культовая лента, где главным героем выступает мафиозный босс Майкл Корлеоне в исполнении Аль Пачино, получит новую версию в честь тридцатилетия со дня премьеры. По словам Копполы, будут изменены некоторые сцены, а начало и концовка и вовсе будут другими. Режиссер считает, что новый финал более удачен в контексте всей трилогии.

Известно, что в ограниченном американском прокате альтернативный «Крестный отец 3» появится уже в декабре этого года. Затем фильм можно будет посмотреть на онлайн-платформах.

5 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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