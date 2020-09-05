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Кейт Бланшетт просит называть ее не актрисой, а актером

Кейт Бланшетт просит называть ее не актрисой, а актером

Австралийская актриса Кейт Бланшетт попросила называть ее актером вместо актрисы. Она считает, что слово «актриса» используется уничижительно.

«Я принадлежу к тому поколению, где слово «актриса» всегда использовалось в уничижительном значении. Поэтому я претендую на другой статус», — заявила звезда, добавив, что себя она сама всегда назвала актером.

Также в качестве примера она привела итальянское слово «маэстро», к которому нельзя подобрать феминитив.

Бланшетт возглавляет жюри Венецианского кинофестиваля. Она поддержала решение Берлинского кинофестиваля покончить с гендерными наградами и оставить только номинацию «лучший актер». Теперь артистов будут награждать лишь за лучшую главную роль и лучшую роль второго плана.

5 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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