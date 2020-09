США предъявили обвинение подозреваемому в атаке на Tesla россиянину В 2019 году Гренландия потеряла рекордный объем льда » У Джонни Деппа роман с актрисой и моделью Софи Германн Дела 57-летнего Джонни Деппа постепенно налаживаются после личных потрясений и судебных тяжб, нанесших ущерб в том числе и его карьере. Через месяц актер приступит к съемкам продолжения «Фантастических тварей» (Fantastic Beasts), которые пройдут в Лондоне. В британской столице, если верить последним сообщениям прессы, у американской звезды появился еще один интерес. Ходят слухи, что Депп встречается с 33-летней актрисой и моделью Софи Германн, живущей там и прославившейся участием в телешоу о жизни отпрысков богатых семей Лондона «Золотая молодежь Челси» (Made in Chelsea). Джонни Депп Софи Германн Деппа и Германн, как сообщает Daily Mail, видели вместе в одном из лондонских отелей. А по информации немецкой прессы, знакомство предполагаемой пары состоялось в начале этого года.

Софи оставила свой номер телефона на клочке бумаги, просунув его между струн гитары Джонни… Так началось их общение. Им нравилось подолгу разговаривать друг с другом по телефону, — цитирует пресса инсайдера. Последние месяцы Депп часто бывал в Англии, так как Высокий суд Лондона занимался рассмотрением его иска против издателя британского таблоида The Sun — актер обвинил издание в клевете. Таблоид, как известно, распространил сведения, полученные от бывшей жены актера, 34-летней Эмбер Херд, обвинившей Деппа в рукоприкладстве в период их брака. Однако многочисленные свидетели по делу о клевете пролили свет на недолгую супружескую жизнь Эмбер и Джонни — суду были представлены факты, указывающие на ее измены, агрессивное поведение по отношению к мужу и своим помощникам. Эмбер Херд Свидетельские показания говорят не в пользу Эмбер Херд, и ее защита уже готовится к продолжению судебного разбирательства с Джонни Деппом в США. Сообщается, что актер намерен заставить бывшую жену дать показания в суде штата Вирджиния, потому что хочет официально опровергнуть ее голословные обвинения в бытовом насилии, растиражированные прессой. Актер отрицает правдивость этих обвинений. Команда Эмбер очень нервничает из-за нового иска Джонни — теперь уже в Штатах. Кажется, он не намерен останавливаться. Независимо от того, каким будет исход судебного разбирательства с The Sun, Эмбер готовится ко второму раунду. Если Джонни выиграет дело против The Sun, он не остановится, а пойдет дальше, — сказал инсайдер из окружения Эмбер Херд.

