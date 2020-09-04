Звезда фильма «Тенет» Роберт Паттинсон заразился коронавирусом

Съемки фильма «Бэтмен» (The Batman) режиссера Мэтта Ривза снова приостановлены из-за коронавируса. Голливудская киностудия Warner Bros., занимающаяся созданием проекта, заявила, что один из членов съемочной команды получил положительный результат теста на коронавирус.

Съемки на некоторое время приостановлены, — сообщается в официальном заявлении.

Роберт ПаттинсонИздания Vanity Fair и The Hollywood Reporter со ссылкой на собственные источники утверждают, что речь идет об исполнителе главной роли в фильме «Бэтмен» — 34-летнем актере Роберте Паттинсоне.

Известно, что съемочный процесс приостановлен на две недели, а ранее он был поставлен на паузу почти на полгода. Режиссер говорил, что снял лишь четверть фильма. Будут ли переносить премьеру, запланированную на сентябрь 2021 года, пока неизвестно.