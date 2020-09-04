Зоопарк в Бельгии открыл номера с видом на животных

еперь в бельгийском зоопарке Пайри-Дайза можно поселиться в уникальном гостиничном номере с видом на вольеры и бассейны моржей, белых медведей, морских львов, а также тигров, волков и медведей.

Зоопарк и ботанический сад Пайри-Дайза в Бельгии, что находится в Камброн-Касто, открыл уникальные гостиничные номера. Прямо из своего номера гости могут наблюдать за жизнью обитателей зоопарка — бассейнами моржей, белых медведей, пингвинов и морских львов, и вольерами тигров, волков, медведей.

На территории гостиницы при зоопарке — отдельно стоящие домики и номера класса «люкс». Но самое необычное место — это подводные апартаменты в «Стране Холода» с видом на бассейны моржей и белых медведей.

В этих номерах есть огромные панорамные окна, из которых открывается потрясающий вид. Стоимость двух дней и одной ночи в подобном номере — около 130 евро за человека.

Стекла в этих номерах тщательно обрабатывают и чистят каждую неделю, чтобы обеспечить кристально чистый вид. Сами обитатели зоопарка, при этом, всегда очень заинтересованы гостями, и не против даже немного «поиграть» с ними через стекло.

Зоопарк Пайри Дайза в Бельгии был в 1994 году, содержит 600 видов животных и птиц, всего — 5 тысяч особей.

Зоопарк является членом Европейской ассоциации и Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов. В рамках участия в этих ассоциациях парк осуществляет ряд научных программ по сохранению и воспроизводству исчезающих видов.