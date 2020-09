Умер идеолог левых протестов в США

Известный американский антрополог Дэвид Грэбер умер возрасте 59 лет в венецианской больнице. Об этом сообщила его жена, художница Ника Дубровская. Причины его смерти неизвестны.

Грэбер был профессором антропологии в Лондонской школе экономики. Он известен своими статьями и книгами о капитализме, политике и бюрократии.

Самая известная его книга — «Долг. Первые 5000 лет истории» — стала бестселлером и на сегодняшний день переведена более чем на десять языков. Именно благодаря этой книге, которая была опубликована в 2011 году, Грэбер прославился.

В ней он исследовал социальные отношения, основанные на деньгах, и насилие, которое за ними стоит. Также антрополог анализировал в книге причины глобального финансового кризиса и призывал списать государственные и потребительские долги для того, чтобы выйти из него.

Грэбер родился в Нью-Йорке в 1961 году. Его отец участвовал в гражданской войне в Испании на стороне республиканцев в составе Интербригад — вооруженных подразделений, сформированных из иностранных добровольцев, разделявших левые вгляды.

Степень бакалавра Грэбер получил в Университете штата Нью-Йорк в Перчейзе, а магистратуру окончил в Университете Чикаго. Там же он выиграл престижную стипендию Фулбрайта и уехал на два года на Мадагаскар, где занимался полевыми антропологическими исследованиями.

Грэбер известен своими анархистскими взглядами и активистской деятельностью. Он стал одним из лидеров и идеологов движения Occupy Wall Street, активисты которого в знак протеста против засилья корпораций оккупировали улицу Уолл-стрит в финансовом центре Нью-Йорка в 2011 году.

Грэберу приписывают авторство лозунга «Нас 99%» (We are the 99%). Хотя сам он позже писал, что лозунг стал результатом коллективного творчества.

По просьбе Би-би-си российский социолог Григорий Юдин рассказывает, чем интересны и важны работы Грэбера:

«Внезапный уход Дэвида Грэбера — чудовищное потрясение для множества людей, на которых он повлиял. Сын рабочих-активистов из Нью-Йорка, Грэбер увлёкся антропологией и провёл полтора года на Мадагаскаре, работая над диссертацией под руководством великого антрополога Маршалла Салинза. Вскоре Грэбер стал величиной, соразмерной своему учителю, превратившись в ведущего политического интеллектуала наших дней.

Антропология научила Грэбера ключевому искусству, которое так часто беспробудно спит глубоко внутри нас — воображению. Умение смотреть на знакомые структуры привычного нам мира как на что-то случайное, необязательное, а порой идиотское и ненужное — в этом Грэбер стал виртуозом. Его наиболее известные книги ставят под вопрос элементы общества, с которыми мы полностью свыклись и которые доставляют нам множество мучений. В 2011-м Грэбер написал книгу «Долг: Первые 5000 лет истории», и она немедленно принесла ему всемирную славу.

На фоне растерянности экономистов по поводу причин финансового кризиса книга предложила глубокое и убедительное объяснение долговых катастроф, регулярно сотрясающих экономику в последние десятилетия. Но главное — в ней узнали себя миллионы людей по всему миру, которые не решаются задать себе вопрос: «Почему я честно тружусь, но постоянно чувствую тяжёлую вину из-за того, что вынужден всё время брать кредиты и жить в долг?»

Затем последовали «Утопия правил» (2015) и «Бредовая работа» (2018). Обе книги стали бестселлерами по той же причине — написанные предельно доступным языком, они прямо обращались к невысказанному беспокойству огромного множества людей. Почему любое, даже самое естественное дело (вроде смерти родственника) сопровождается гигантским набором выдуманных бюрократических правил, и как бы ты ни старался им следовать, у тебя всегда ощущение, что ты кретин и всё делаешь неправильно? Почему деньги платят за работу, которая не имеет никакого смысла, а нужной и интересной работы приходится стыдиться? Неужели и вправду надо смириться с тем, что всё время придётся испытывать вину, стыд и неполноценность? Может быть, так устроен мир?

Книги Грэбера оказывают терапевтическое воздействие — они по-дружески, но основательно доносят до читателя простую мысль: Нет, это не нормально. Нет, мир бывает устроен иначе. Нет, те, кто убеждает вас в обратном, врут.

Грэбер приобрёл репутацию всеобщего любимца и enfant terrible: в 2005 году от него позорно избавился Йельский университет, но при этом Грэберу салютовало антропологическое сообщество. Он так и не нашёл работы в США и был вынужден покинуть родину и перебраться в Лондон, где стал профессором Лондонской школы экономики. Грэбер спокойно разменял чопорный академизм на антропологию прямого действия — и выиграл на обоих фронтах.

Он одновременно стал важной фигурой для академической социальной теории (в особенности — экономической антропологии) и снискал благодарность огромного числа читателей вне академии. В его основных книгах два уровня: их с наслаждением читают как ценители ясных и конкретных ответов, подкреплённых историями из жизни, так и любители библиографических сносок и теоретических споров. Для одних он — главный идеолог движения Occupy, для других — достойный продолжатель классической антропологии, дела Малиновского, Эванс-Притчарда, Поланьи и Салинза».

