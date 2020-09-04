Ученые разгадали тайну происхождения воды на Земле

Ученые приблизились к разгадке тайны происхождения воды на Земле. Исследователи из Центра петрографических и геохимических исследований в Вандевр-ле-Нанси выяснили, что подгруппа метеоритов, считавшихся очень сухими, на самом деле содержит значительное количество водорода, выдержки из материала приводят Le Figaro и журнал Science.

Специалистам предстояло объяснить происхождение не только воды мирового океана, но и той воды, которая содержится в породах мантии Земли. Они определили, что кометы, которые на 50% состоят изо льда, не могли внести значительный вклад в образование воды, потому что их изотопный состав слишком отличается от изотопного состава земных океанов. Повлиять на процесс могли небольшие скалистые тела Солнечной системы или метеориты, называемые углеродистыми хондритами, известные своим высоким содержанием естественной влажности, однако их состав тоже был далек от земных пород.

Интуитивно эксперты пришли к выводу, что энстатитовые хондриты были не были такими сухими, как принято было считать. Ученые проверили эту теорию, они провели измерения, которые показали, что хондриты содержат значительное количество водорода, иногда до 0,5% от их массы. Как оказалось, этот водород при окислении кислородом, присутствующем в других минералах, был способен производить воду.

Фактически, породы, которые, возможно, являлись строительными блоками для формирования Земли, как раз и содержат достаточно водорода для образования всей воды, которую заключают в себе океаны и мантия Земли, резюмировали ученые.