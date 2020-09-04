«Точка невозврата пройдена»: Тихановская призвала отправить в Белоруссию наблюдателей ООН

Совет Безопасности ООН собрался на внеплановое совещание, чтобы обсудить кризис в Белоруссии. Дипломаты заслушивают оппозиционерку Светлану Тихановскую, которая объявила себя избранным президентом страны.

Бывший кандидат в главы государства, которая соперничала с Александром Лукашенко и, по данным ЦИК, сокрушительно ему проиграла, призвала ООН отправить в Республику Беларусь наблюдательную миссию, которая бы зафиксировала «вопиющие» нарушения властями прав человека и «циничное неуважение к праву на человеческое достоинство в центре Европы». По словам Тихановской, поездку сотрудников мониторинговой миссии нужно организовать как можно быстрее.

Оппозиционер отметила, что «белорусы проснулись» и «точка невозврата пройдена» — Лукашенко не может оставаться у власти. «На это указывают ежедневные выступления сотен тысяч человек по всей Белоруссии, несмотря на жестокость милиции», — заявила Светлана Тихановская.

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Она также сказала, что жители страны требуют новых, честных выборов и хотят, чтобы спецдокладчику ООН «по ситуации в Беларуси» разрешили свободный въезд. Еще одним требованием протестующих, по словам Тихановской, является немедленное освобождение всех политзаключенных, включая ее мужа блогера Сергея Тихановского, недопущенного к выборам кандидата Виктора Бабарико, членов президиума Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского и других.

Дискуссии в СБ ООН инициировала Эстония, они проводятся онлайн.

В Белоруссии почти месяц не стихают массовые протесты, участники которых требуют от Лукашенко уйти в отставку.