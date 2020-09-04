Евросоюз отказался вводить санкции против Лукашенко Капитализация Apple упала на $180 миллиардов! » Тайвань сбил современный китайский истребитель над своей территорией (видео) Тайвань заявил, что сбил китайский истребитель Су-35, тишут СМИ в Юго-Восточной Азии. На сегодня это самый современный истребитель Китая.

По заявлению Тайваня, машина якобы зашла в воздушное пространство Тайваня и там была сбита наземной системой ПВО. Пилот катапультировался и был взят в плен. На видео https://twitter.com/vividshubham/status/1301781909047898114 непонятно, жив он или мертв.

Выложено и видео неких обломков.





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