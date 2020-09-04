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Тайвань сбил современный китайский истребитель над своей территорией (видео)

Тайвань заявил, что сбил китайский истребитель Су-35, тишут СМИ в Юго-Восточной Азии. На сегодня это самый современный истребитель Китая.
По заявлению Тайваня, машина якобы зашла в воздушное пространство Тайваня и там была сбита наземной системой ПВО. Пилот катапультировался и был взят в плен. На видео https://twitter.com/vividshubham/status/1301781909047898114 непонятно, жив он или мертв.
Выложено и видео неких обломков.

4 сентября, 2020 | Tags: | Category: Видео, Мир, Новости ﻿
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