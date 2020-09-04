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Сотни французских садоводов получили странные посылки с семенами из Китая и Малайзии

Сотни французских садоводов получили из Китая и Малайзии посылки с семенами — никто из них ничего не заказывал.

Министерство сельского хозяйства Франции выпустило предостережение о том, что семена могут быть заражены неизвестными во Франции болезнями, опасными для посевов. Ведомство также попросило сфотографировать не только семена, но и упаковку, в которой они прибыли.

По данным RFI, аналогичные семена с июля приходили жителям Великобритании, США, Канады и Израиля. При этом в таможенных декларациях часто значилось, что внутри лежат ювелирные украшения. До сих пор ни в одной стране расследование не привело к разгадке тайны. По одной из версий, речь идет об мошенничестве: фиктивные покупки позволяют продавцу поместить большое количество положительных отзывов и повысить рейтинг.

4 сентября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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