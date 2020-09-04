«  
  »

Роберт Дауни-младший заявил об уходе из киновселенной Marvel

Роберт Дауни-младший

Голливудский актер Роберт Дауни-младший заявил о своем уходе из киновселенной Marvel. В подкасте SmartLess он подтвердил, что не будет больше появляться в лентах студии. Отвечая на вопрос журналиста о том, на какой стадии находятся его проекты в киновселенной, Дауни-младший заявил, что все они уже закончены. Таким образом, он опроверг и те слухи, которые гласили о его возможном возвращении к роли Железного человека в фильме «Черная вдова».

О том, что в лентах от Marvel он, скорее всего, больше сниматься не будет, актер говорил еще в январе.

В прошлом году сообщалось, что Роберт Дауни-младший предложил сменить пол Железного человека. Артист поддержал появление женского персонажа в киновселенной во время выступления на мероприятии Gene Siskel Film Center Gala.

4 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  