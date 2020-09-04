Роберт Дауни-младший о судьбе Железного Человека: Для него все закончено

Роберт Дауни-младший окончательно поставил точку в дискуссиях фанатов о возможном появлении Железного Человека в будущих экранизациях коммиксов.

В беседе с автором подкаста SmartLess Джейсоном Бейтманом актер заявил, что «для него все закончено».

Однако он не уточнил, имеется ли в виду его участие в фильмах в качестве главного героя или же в том числе и возможное эпизодическое участие. Отметим, что, по неподтвержденным пока слухам, Тони Старк, может появиться в одной из сцен фильма «Черная Вдова», однако будет ли это специально созданный для фильма эпизод или же его создатели используют не вошедший в другие экранизации, пока неизвестно.

Напомним, что роль Тони Старка оказалась ключевой для успеха всей киновселенной, а лично Роберту Дауни мл. она позволила стать одним из самых высокооплачиваемых актеров в истории кино. Его заработки, не ограничивавшиеся исключительно гонорарами, оценивались в десятки миллионов долларов.

Фильм «Мстители: Завершение», в котором принял участие актер, занял первое место в рейтинге самых кассовых и установил множество абсолютных рекордов, побить которые в обозримом будущем не удастся ни одному голливудскому кинопроекту.