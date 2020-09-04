Раскрыта окончательно загадка исчезновения цивилизации на острове Пасхи

Исчезновение коренных жителей Рапа-Нуи традиционно объясняется двумя гипотезами. Согласно первой, население острова пережило коллапс из-за чрезмерной эксплуатации природных ресурсов. По другой версии, причиной стало пришествие европейцев. Однако в новой научной работе ученые показали, что ни одна из этих версий не является верной, и на самом деле популяция острова Пасхи пережила три социальных кризиса.

Первый кризис датируется 1450-1550 годами, во время Малого ледникового периода. Менее очевидный спад произошел после прибытия на остров первых европейцев в 1772 году. В XIX веке возник третий кризис из-за распространения эпидемических болезней и работорговли. Однако главной причиной демографического спада оказались долгосрочные последствия изменения климата, повлиявшие на способность острова производить продукты питания.

На судьбу жителей повлияло взаимодействие трех факторов: долгосрочные климатические изменения, увеличение численности рапануйцев и сдвиги в экосистемах. Рапануйцы не находились в равновесии с природой, как считалось ранее, поскольку условия окружающей среды постоянно менялись, и жители пытались адаптироваться к ним.