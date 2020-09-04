Постаревшая Наталья Орейро в латексном платье позировала на полу

Известная уругвайская и аргентинская певица, актриса Наталья Орейро раз порадовала пользователей эротическим контентом.

Так, на странице в Instagram 43-летняя звезда «Дикого ангела» запостила фото, где сексуально позирует на четвереньках на полу. Знаменитость с кудрявыми волосами предстала перед фотообъективом на фоне красных дверей в латексной платья черного цвета.

«Прямое или вьющиеся?» — поинтересовалась у фанов Наталья.

Сторонники звезды не обошли вниманием пикантное фото кумира. В ответ подписчики отметили, что артистке подходит и вьющиеся, и прямые волосы.