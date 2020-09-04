Опубликован клип трехлетней давности с «рожающей» младшую сестру Ким Кардашьян

Режиссер Эли Рассел Линнетц (Eli Russell Linnetz) опубликовал не вышедший музыкальный клип трехлетней давности, в съемках которого приняли участие телезвезда Ким Кардашьян и бывшая самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер. Ролик и слова его автора публикует издание E Online.

В футуристичном клипе на песню Feel me, написанную супругом Кардашьян Канье Уэстом и рэпером Тайга (Tyga), сестры запечатлены в нижнем белья и туфлях на каблуках. На размещенных кадрах вокруг них ездят автомобили под названием Monster Truck.

Финал видео, в котором Кардашьян лежит на земле с раздвинутыми ногами, откуда выходит Дженнер, вызвал шок у зрителей. «Я только что посмотрел Feel me и пребываю в шоке», «Этот клип один из самых странных из всех, что я видел», «Ким только что родила Кайли в клипе — я в шоке», «Что это вообще такое?» — писали фанаты в Twitter.

По словам режиссера, описанный кадр символизирует восхождение бывшей миллиардерши к славе. «Метафорический смысл в том, что без Ким не было бы Кайли», — объяснил Линнетц, который также является автором клипов Уэста Fade и Famous.

Отмечается, что на создание ролика ушло около одного миллиона долларов. По информации издания, большая часть этих средств была потрачена на спецэффекты. Музыкальный клип не был выпущен, поскольку рэпер Тайга и Дженнер расстались после его съемок.