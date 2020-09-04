Олег Дерипаска призвал перестать «кормить Москву»

Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал налоговую политику федерального правительства, призвав перестать кормить Москву за счет крупных компаний и регионов. Такое заявление он сделал накануне в ходе дискуссии на III Столыпинском форуме.

«Люди хотят достатка, среднего достатка. Не только в Москве, но и везде, по всей стране. Вот мы проголосовали на референдуме [за перемены], 51% [избирателей]. Доход у них, если переводить в условные единицы, меньше пяти тысяч евро. Я считаю, это унизительно, даже по сравнению с Польшей», — заявил Дерипаска.

По его словам, сейчас рост экономики в 1-2%, о котором отчитывается правительство, — это сохранение того, что есть. «Наша экономика живет по какому-то магическому способу. Нам денег не нужно, нужно перераспределить то, что собрали. Стащили в Москву, Москва живет прекрасно, часть отложили в стабилизационный фонд — что, наверное, тоже прекрасно. А в регионах и у предприятий ничего не осталось. Мы не дадим людям возможность за эти 16 лет, за которые они проголосовали (принятые летом поправки в Конституцию позволят президенту Владимиру Путину переизбираться на пост до 2036 года — прим. Znak.com), построить общество среднего достатка», — прокомментировал бизнесмен.