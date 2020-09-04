Marvel не знает, как быть с «Черной пантерой» после смерти Боузмана

Как пишет The Hollywood Reporter, студия Marvel пребывает в полной растерянности и понятия не имеет, что делать с сиквелом «Черной пантеры» после смерти исполнителя главной роли Чедвика Боузмана.

Напомним, актер скончался 28 августа. Как оказалось, он четыре года боролся с раком толстой кишки, но недуг, увы, его превозмог. О болезни знали очень немногие, преимущественно близкие Боузмана. Незадолго до смерти артисту даже показалось, что он идет на поправку и вполне готов приступить к съемкам в «Черной пантере 2».

Как заявил глава Marvel Кевин Файги, о диагнозе Боузмана он узнал лишь в день его смерти. Так что к такому повороту студия совсем не была готова и не вооружилась никакими запасными вариантами.

Собственно, вариантов совсем немного. Либо будет нанят новый актер (но фанаты наверняка будут в ярости), либо костюм Черной пантеры унаследует другой яркий персонаж, а именно, конечно же, Шури, умная и дерзкая сестра главного героя.

Релиз сиквела по-прежнему намечен на 6 мая 2022 года.