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Марион Котияр сыграет в фильме об эмигрантах

Марион Котияр сыграет в фильме об эмигрантах

Режиссер и сценарист Брэди Корбет обьявил актерский состав своего нового фильма «The Brutalist».

В ленте появятся Джоэл Эдгертон, Марион Котийяр, Марк Райлэнс, Себастиан Стэн, Ванесса Кирби, Исаак де Банколе, Алессандро Нивола, Рэффи Кэссиди и Стэйси Мартин.

Фильм расскажет о тридцати годах жизни архитектора-визионера по имени Ласло Тот (Эдгертон) и его жены Эржебет (Котийяр), которые эмигрируют из послевоенной Европы в США. Их жизни навсегда меняет загадочный и богатый клиент (Райлэнс).

Производство картины планируется начать в январе 2021 года.

Дата премьеры пока не называется.

4 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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