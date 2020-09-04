Марион Котияр сыграет в фильме об эмигрантах

Режиссер и сценарист Брэди Корбет обьявил актерский состав своего нового фильма «The Brutalist».
В ленте появятся Джоэл Эдгертон, Марион Котийяр, Марк Райлэнс, Себастиан Стэн, Ванесса Кирби, Исаак де Банколе, Алессандро Нивола, Рэффи Кэссиди и Стэйси Мартин.
Фильм расскажет о тридцати годах жизни архитектора-визионера по имени Ласло Тот (Эдгертон) и его жены Эржебет (Котийяр), которые эмигрируют из послевоенной Европы в США. Их жизни навсегда меняет загадочный и богатый клиент (Райлэнс).
Производство картины планируется начать в январе 2021 года.
Дата премьеры пока не называется.
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