Капитализация Apple упала на $180 миллиардов!

Капитализация компании Apple упала на 8%, что означает потерю почти $180 млрд. Это рекордное дневное снижение стоимости для любой компании в истории американского рынка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на издание Barrons’ s.

Тем не менее капитализация Apple по-прежнему существенно превышает $2 трлн.

Без учета 2020 года предыдущий антирекорд был установлен Facebook, рыночная стоимость которого в июне 2018 года за одну сессию сократилась на $119 млрд (акции подешевели на 19%) из-за негативных прогнозов финансовых показателей на фоне скандала с Cambridge Analytica.

Кроме того, пару дней в марте 2020 года дневное падение капитализации Apple и Microsoft Corp. превышало $150 млрд.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг резким падением на фоне самых существенных потерь технологического сектора за несколько месяцев.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов упал на 807,77 пункта (2,78%) — до 28292,73 пункта. Индикатор продемонстрировал самый существенный однодневный спад с 11 июня.

Standard & Poor’ s 500 опустился на 125,78 пункта (3,51%) и составил 3455,06 пункта.

Nasdaq Composite рухнул на 598,34 пункта (4,96%) — до 11458,10 пункта.

«Акции демонстрируют существенное снижение в процентном выражении, в особенности технологический сектор, однако это происходит после существенного недавнего ралли. Техсектор долго не реагировал на фундаментальные факторы», — прокомментировал CNBC эксперт Vital Knowledge Адам Крисафулли.

Днем ранее американский фондовый рынок завершил торги на рекордных уровнях на фоне надежд инвесторов на прогресс в разработке тестов и вакцины против коронавирусной инфекции.

«Хотя мы не ждем нового обвала в ближайшее время, нам не нужны новые максимумы каждый день, чтобы поддержать повышательный тренд», — отметил исполнительный директор Instinet Фрэнк Каппеллери.

Бумаги Facebook подешевели на 3,8%. Компания сообщила, что будет блокировать новую политическую рекламу в своей соцсети за неделю до президентских выборов. Котировки Alphabet упали на 5,1%, Amazon.com — на 4,6%, Netflix — на 4,9%, Microsoft — на 6,2%.